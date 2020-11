Tragico incidente: Valeria Artini, promessa del volley, muore a 22 anni

Valeria Artini era una promessa del Volley, le parole del presidente

Sono ore terribili quelle di domenica 29 novembre mattina. La tragica notizia della morte di Valeria Artini sta arrivando ovunque, nei luoghi che la giovane ha vissuto, dove si è confrontata, è cresciuta e ha imparato. Valeria ha perso la vita a seguito di un incidente stradale a Preore, comune della valle trentina del Sarca, sabato 28 novembre.



Valeria era una giovane promessa del volley, passione che l'aveva fatta conoscere anche nella zona del Lago d'Idro e dell'Alto Garda, tra amichevoli e partite di campionato a Storo, Arco, Riva e non solo. A regalare un dolce ricordo di questa giovanissima vita spezzata, raccontano i colleghi di Trentotoday.it, è ora il presidente dell'Asd (Associazione sportiva dilettantistica) Brenta Volley, Stefano Parolari, sulla pagina Facebook dedicata alle loro squadre. "Ti abbiamo vista crescere in mezzo a noi, con le tue compagne, in questi bellissimi anni di Tua gioventù ora sbocciata nell’adolescenza - scrive il presidente. Tu, come Carla e Enzo, sempre presenti nelle nostre palestre e nei nostri tornei estivi. Come sempre presenti, alle vostre partite, la Tua mamma Cinzia e il Tuo papà Paolo".

Il dolore è vivido e percettibile ad ogni singola parola spesa per Valeria. "È con le lacrime agli occhi che Ti salutiamo, difficile tramutare in parole i sentimenti di tutti noi che cercheremo di stare vicino alla Tua famiglia, duramente colpita. Non Ti dimenticheremo! In tanti anni di attività, siamo ora partecipi di una tragedia immensa che ieri ha coinvolto la nostra atleta Valeria Artini, parte della squadra Under 17 femminile dell’ASD Brenta Volley. Una ragazza impegnata, partecipe e amante della pallavolo, anche presente a ”dare una mano” ai raduni del minivolley, ai tornei estivi e punto di riferimento nei vari “gruppi squadra” in cui è cresciuta in questi anni".

