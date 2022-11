Incidente mentre va al lavoro, morto in ospedale: lascia moglie e 3 figli

Non è sopravvissuto all'incidente il 58enne Valentino Lamberti, ennesima vittima sulle strade bresciane: si è spento al Civile a poche ore dallo schianto in cui era rimasto coinvolto, giovedì mattina allo Zocco di Adro. Mancavano pochi minuti alle 8.30: Lamberti era appena uscito di casa e in sella al suo scooter si stava dirigendo al lavoro (all'azienda Straparava). In Via Zocco, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi con una Nissan guidata da una ragazza di 27 anni.

L'incidente

L'impatto è stato violento: il 58enne è stato sbalzato dalla sella per diversi metri ed è finito esanime in un vigneto accanto alla strada. Subito allertato il 112, è stato soccorso dai sanitari dell'automedica e da um'ambulanza dei volontari di Adro, poi trasferito al Civile con l'elicottero (decollato da Bergamo) e ricoverato in codice rosso. La sua vita era appesa a un filo, che si è tragicamente spezzato prima di sera.

Il ricordo

La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, che potrebbe disporre ulteriori approfondimenti. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Salò con il supporto della Polizia Locale. Valentino Lamberti, da una vita a Adro, era molto conosciuto in paese: grande appassionato di antiquariato, per diversi anni aveva gestito un negozio di cornici. Da tempo era in servizio per la Streparava. Lascia nel dolore la moglie e tre giovani figli.