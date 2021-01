Terrificante schianto frontale con un tir: l'automobilista è gravissimo

È gravissimo il 52enne esinese di casa Sellero (B.B. le iniziali) protagonista di un terribile incidente stradale, sulla Strada statale 42 all'altezza di Niardo.

Lo schianto è avvenuto verso le 13.30 di lunedì. Pare che il suo Range Rover Evoque abbia improvvisamente iniziato a sbandare (forse a causa di un malore), finendo per invadere l'opposta corsia di marcia. In quel momento sopraggiungeva un'autocisterna: il camionista ha provato ad evitare l'impatto, anche usando il clacson e gli abbaglianti per avvertire l'automobilista del pericolo. Tutto inutile: l'impatto è stato devastante.

Il 52enne è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Breno e Darfo, poi portato d'urgenza in elicottero al Civile di Brescia, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Fortunatamente, la cisterna era vuota e sono state evitate conseguenze ancora più gravi. Il camionista è in buone condizioni.