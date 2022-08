Incidente sulla Statale, coinvolti un bimbo e due ragazzini: traffico nel caos

Traffico nel caos sulla Statale 42 in Valcamonica, per un incidente stradale che ha interessato anche un mezzo pesante: è successo stamattina verso le 9.15 a Edolo, all'altezza del bacino Enel.

Al momento non si conoscono i dettagli del sinistro, nel quale sono rimaste coinvolte in tutto 8 persone, tra cui un bambino di 5 anni e due ragazzini (un 13enne e un 15enne). Per i soccorsi sono state inviate sul posto tre ambulanze, ma – per fortuna – non sembrano esserci feriti in gravi condizioni.

Pesanti invece le ripercussioni sul traffico. Dopo circa un'ora, si segnalavano ancora code e rallentamenti di 8 km per chi sale (a partire da Malonno) e di 1 km in direzione opposta: "Coda infinita a scendere. Perso mezz'ora e ancora non sono al tunnel", segnala un automobilista.