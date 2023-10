L'auto fuori strada, il tir incastrato e il ciclista in fuga dopo l'incidente

Giornata di intenso lavoro, quella di ieri, per gli uomini dell'aggregazione di Polizia Locale della Valsabbia.

In mattinata, gli agenti sono dovuti intervenire prima a Villanuova sul Clisi, per un incidente tra un'auto e una bicicletta in cui un ciclista è rimasto ferito in modo non grave, poi a Roè Volciano per aiutare un camionista che, al volante di un'autoarticolato, era rimasto incastrato tre i vicoli della frazione Volciano, dopo aver percorso un tratto di strada vietato.

Nel pomeriggio, invece, i poliziotti si sono attivati a Gavardo per uno scontro tra una bici e una macchina. Un sinistro dalla strana dinamica, visto che il ciclista si è dato subito alla fuga (sul caso le indagini sono ancora in corso). L'ultimo intervento a Treviso Bresciano, dove una macchina era finita fuori strada nella notte; nessun ferito, per fortuna, solo danni a cose. Gli agenti hanno già individuato il conducente.Â