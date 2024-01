Frontale con la Porsche di una famiglia bresciana: morto un ragazzo

Anche una famiglia bresciana è rimasta coinvolta nel terribile schianto costato la vita a un ragazzo di 19 anni. Si chiamava Simon Innerbichler ed era originario di San Giovanni in Val Aurina (Bolzano): è morto in ospedale a causa dei gravissimi traumi riportati nell’incidente avvenuto ieri mattina, lunedì 15 gennaio, a Naz Sciaves, nei pressi della stazione di servizio Ladestatt sulla Statale della Pusteria.

Per ragioni in via di accertamento, la Fiat 500, guidata dalla fidanzata del 19enne, è finita contro la Porsche Macan di una famiglia di Brescia, sulla quale viaggiavano tre persone. L'impatto frontale è stato violento e il quadro clinico del giovane è apparso subito molto critico ed è stato elitrasportato in ospedale a Bolzano. Tuttavia, il ricovero lampo non gli ha salvato la vita e, a causa delle gravi ferite riportate, il ragazzo è morto nel corso della serata.

Traumi di media entità per la sua ragazza. Anche le condizioni dei membri della famiglia bresciana che era a bordo della Porsche non sarebbero gravi: sono stati portati in ambulanza all’ospedale di Bressanone. Sono in corso le indagini per accertare l'esatta dinamica dei fatti.