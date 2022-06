L'auto si ribalta e prende fuoco: ragazzo di 23 anni salvo appena in tempo

Incidente stradale martedì sera a Urgnano, poco dopo le 23 in località Strada Ricotti, sulla Provinciale che porta a Cologno al Serio e alla BreBeMi. Un giovane di 23 anni ha perso il controllo della sua auto, che si è ribaltata dopo aver toccato il marciapiede, circostanza che ha scatenato la paurosa carambola. Tempo pochi attimi e la vettura ha preso fuoco: il ragazzo ha lasciato il mezzo appena in tempo.

Sul posto in pochi minuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale, che non senza fatica hanno domato l'incendio. Ferito il conducente, ma non in modo grave: è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Urgnano e trasferito in ospedale a Treviglio, dove è stato ricoverato in codice giallo. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri.