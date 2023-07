Drammatico infortunio verso le 14.20 di oggi, lungo la Strada provinciale 11 "Padana Superiore", all'interno di un cantiere in territorio comunale di Urago d'Oglio.

Un camionista di circa 60 anni ha perso la vita mentre era alla guida di un mezzo pesante (pare una betoniera), che si sarebbe schiantato contro un muro in costruzione.

A seguito dell'impatto, il manufatto sarebbe poi crollato addosso al veicolo: per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è morto sul posto nonostante l'intervento dei vigili del fuoco di Orzinuovi, di due ambulanze e dell'elisoccorso del 118.



Ancora da ricostruire l'esatta di dinamica, le cause di una possibile manovra sbagliata del camionista o di un'improvvisa perdita di controllo del mezzo. Indagini in corso.