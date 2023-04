Camion si ribalta e perde il carico: caos traffico sulla Provinciale

Traffico in tilt nel tardo pomeriggio di sabato a Urago d'Oglio, a causa di un camion ribaltatosi sulla Strada Provinciale 469.

Per cause ancora da accertare, verso le 18 il mezzo pesante ha improvvisamente sbandato e si è schiantato in un campo a lato della carreggiata, perdendo parte del carico.

Per le operazioni di soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e un'ambulanza del 118 (il camionista non è grave). In una direzione, il traffico è stato deviato alla rotatoria di Pontoglio, dall'altra al bivio verso Chiari.

Non senza difficoltà le operazioni di rimozione del tir e di parte della merce non danneggiata nel sinistro. Lunghe code si sono formate in entrambi i sensi di marcia.