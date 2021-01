Strada ghiacciata: il camion si ribalta, ma l'autista è positivo all'alcol test

Patente ritirata e multa salatissima per il camionista rumeno che all'alba di martedì si è ribaltato sulla Sp2, in territorio di Urago d'Oglio: era positivo all'alcol test

E' risultato positivo all'alcol test il camionista di origini rumene che all'alba di martedì, in territorio di Urago d'Oglio, si è ribaltato a bordo di un camion autoarticolato. Stava percorrendo la Strada provinciale 2, in direzione di Rudiano, quando all'improvviso ha perso il controllo del mezzo, a quanto pare a causa del manto stradale a quell'ora completamente ghiacciato.

Il camion, per fortuna a bassa velocità, ha cominciato a scivolare oltre la carreggiata, ribaltandosi sul fianco destro lungo l'argine di fianco alla strada. Tutto sommato, è andata bene: illeso il conducente e nessun altro mezzo coinvolto nel sinistro.

Positivo all'alcol test: ritiro della patente e multa

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Iseo: come da prassi, il camionista è stato sottoposto all'alcol test ed è risultato positivo. Per lui, oltre a una multa salata, è scattato l'immediato ritiro della patente. Il camion è stato sequestrato e verrà riconsegnato all'azienda (italiana) per cui il conducente lavora.

Non facili le operazioni di recupero del mezzo pesante: la strada è stata chiusa al traffico, e per rimetterlo in piedi si è reso necessario l'intervento di più mezzi speciali. Non pochi i disagi alla viabilità, coordinata da Polstrada e Polizia Locale.