Bisarca si schianta sulla Provinciale: traffico nel caos

Incidente stradale martedì mattina a Urago d'Oglio, sulla Strada provinciale 2 (in quel tratto nota anche come Via Rudiano): una bisarca Iveco - dunque un mezzo pesante adibito al trasporto di automobili - si è quasi ribaltata lungo il rettilineo (che però è in lieve pendenza) poco prima della rotatoria per la Tangenziale est. Il camion è finito con il fianco nel fosso che costeggia la carreggiata.

Traffico in tilt per oltre 3 orea

Solo lievi ferite per il camionista, 42 anni, che non ha nemmeno avuto bisogno di essere trasportato in ospedale (è stato soccorso dall'ambulanza dei volontari di Capriolo): non facili le operazioni di recupero della bisarca, che si sono protratte per più di tre ore - in cui la strada è stata chiusa al traffico: viabilità in tilt - con l'intervento dei Vigili del Fuoco con un mezzo speciale (una autogru con braccio telescopico). Sul posto anche i Carabinieri, la Polizia Stradale, la Polizia Locale.