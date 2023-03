Ambulanza in manovra travolge due donne: una viene schiacciata contro il muro

L'insolito incidente ha visto coinvolte due donne, entrambe travolte da un'ambulanza in manovra: è successo venerdì pomeriggio all'esterno della casa di riposo di Urago d'Oglio. Ad avere la peggio la parente di un ospite della Rsa, che in quel momento stava per entrare in struttura: è stata investita dall'ambulanza in retromarcia e schiacciata contro il muro.

Ricoverata in codice rosso

La botta subita le ha procurato varie fratture al bacino: è stata ricoverata d'urgenza (in codice rosso) alla Poliambulanza di Brescia, trasferita prima in terapia intensiva e poi nei reparti ordinari. Non è in pericolo di vita ma probabilmente dovrà essere operata.

Solo ferite lievi, invece, per la seconda donna interessata dal sinistro: si tratta, tra l'altro, di una volontaria soccorritrice a cui l'ambulanza avrebbe letteralmente schiacciato il piede con una ruota. E' finita in ospedale ma solo per accertamenti, in codice verde: le scarpe antinfortunistiche hanno limitato i danni.