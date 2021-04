Terribile incidente in A4: morto uomo di 45 anni

Incidente mortale in autostrada: poco dopo le 4 di venerdì 30 aprile, un giovane uomo ha perso la vita nel tratto di A4 tra Desenzano del Garda e Brescia Est, all'altezza di Calcinato.



Immediati i soccorsi con due ambulanze e un'auto medica: purtroppo per la vittima – un bresciano di 45 anni – non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini dell’Ats di Verona e la Polizia stradale di Verona Sud, che stanno cercando di fare luce sulla terribile tragedia.