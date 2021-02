Ubriaco 6 volte oltre il limite, si schianta con l'auto contro il guard rail

Guidava sotto gli effetti dell'alcol l'uomo che, la scorsa settimana, ha perso il controllo della sua vettura andando a sbattere contro un guard rail a Montichiari. Per lui, per fortuna, solo lievi traumi, ma a seguito del riscontro di un tasso alcolemico di 3,15 grammi per litro (con 4 si rischia il coma etilico) è scattata la sospensione della patente e il sequestro del veicolo per la confisca.

L'episodio è solo uno dei tanti rilevati, nella settimana scorsa, dalla Polizia Stradale di Brescia che ha effettuato numerosi controlli coinvolgendo 276 pattuglie di vigilanza stradale, di cui 138 in autostrada e altrettante sulla viabilità ordinaria.

Complessivamente sono stati controllati 1.205 veicoli e 1.547 persone. In totale sono state rilevate 774 infrazioni con 1.516 punti decurtati, 13 patenti e 15 carte di circolazione ritirate, 4 sequestri di veicoli e 12 fermi amministrativi.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno sanzionato 47 persone per l'uso del telefonino alla guida e 46 per il mancato o non corretto utilizzo delle cinture di sicurezza. Una persona, inoltre, è stata multata per la violazione delle misure restrittive di mobilità previste dalla normativa Covid.

Ventuno, invece, gli incidenti registrati nell'arco dei 7 giorni, di cui 12 con feriti e 1 mortale. Tredici le violazioni per eccesso di velocità e 14 quelle per velocità pericolosa.

I controlli effettuati hanno portato anche alla denuncia di due persone alla guida con patente falsa. Gli agenti del distaccamento della Polizia Stradale di Chiari hanno, infatti, fermato due automobilisti, uno di origine egiziana e l'altro di origine moldava, trovati al volante con un documento di guida falsificato. Per entrambi è scattato il sequestro della patente e il fermo amministrativo dei rispettivi veicoli per tre mesi.