Ubriaca fradicia già di prima mattina, investe un ciclista

Un tranquillo sabato mattina nella Bassa Bresciana, in giro in automobile con nel sangue alcol pari a tre volte il limite consentito per legge. È successo a Bagnolo Mella, dove una donna di 67 anni ha investito e fatto cadere un incolpevole ciclista, mandandolo all'ospedale.

L'incidente si è verificato ieri, sabato 6 agosto, in via Poncarale. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale, che dopo i rilievi del caso ha sottoposto la 67enne all'alcol test. Nel sangue della donna la quantità di alcol presente era di ben tre volte superiore a quella consentita dalla legge per mettersi alla guida. Inevitabile il ritiro della patente alla 67enne.

Il ciclista investito nel frattempo è stato portato al Pronto soccorso della Poliambulanza per gli accertamenti medici del caso. Le condizioni dell'uomo non destano preoccupazione.