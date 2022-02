Spaventoso schianto tra auto nella notte: 4 feriti in ospedale

Quattro persone sono finite in ospedale, al Città di Brescia e alla Poliambulanza, a seguito di un brutto incidente stradale avvenuto stamattina – verso le 5.30 – lungo via Triumplina a Brescia.

Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con via Tamburini. Per soccorrere i feriti, la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto quattro ambulanze, i vigili del fuoco di Brescia e la Polizia Locale.

Dalle prime informazioni trapelate, pare che ad avere la peggio siano stati due giovani di circa 20 anni: hanno riportato lesioni serie e sono stati ricoverati in codice giallo; nessuno sembra essere in pericolo di vita, fortunatamente.