Pauroso incidente: ragazzo di 22 anni sbalzato dalla moto, grave in ospedale

E' ricoverato in gravi condizioni al Città di Brescia il ragazzo mantovano di 22 anni rimasto coinvolto in un brutto incidente, sabato sera a Tripoli di San Giorgio Bigarello. Per cause ancora in corso di accertamento – i rilievi sono affidati alla Polizia Stradale – in sella alla sua moto Kawasaki si è schiantato con una Fiat 500 L che in quel momento stava svoltando.

L'incidente

Tutto è successo intorno alle 20 in Strada Ghisiolo: la Kawasaki stava percorrendo il rettilineo quando la Fiat ha svoltato per accedere al parcheggio di un ristorante. In quel momento c'è stato l'impatto: il 22enne è stato sbalzato dalla sella cadendo rovinosamente sull'asfalto. Non ha mai perso conoscenza, è stato soccorso e medicato sul posto ma poi trasferito comunque in ospedale con l'elicottero, decollato da Brescia.

Illesi invece gli occupanti della Fiat, un uomo e una donna entrambi di 66 anni. Il ragazzo come detto è stato trasferito al Città di Brescia, dov'è ancora ricoverato. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.