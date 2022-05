Scoppia una gomma sulla Provinciale, si ribalta con l'auto mentre va al lavoro

La gomma che si buca all’improvviso, la macchina che non risponde più ai comandi e finisce per ribaltarsi lungo la carreggiata. Tanta paura per un 54enne di casa in Valsabbia, rimasto ferito in un spaventoso incidente mentre stava raggiungendo il posto di lavoro.

È successo poco prima dell’alba di martedì lungo la provinciale 56 a Treviso Bresciano: per fortuna, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nello schianto. L’auto sulla quale viaggiava il 54enne è finita ruote all’aria dopo aver sbandato per qualche metro: il conducente avrebbe riportato numerosi e seri traumi, ma non è in pericolo di vita.

Scattato l’allarme, per i soccorsi sono state inviate d'urgenza due ambulanze dei volontari di Vestone e una squadra dei vigili del fuoco. Il 54enne è stato trasferito, a bordo di un’autolettiga all’ospedale di Gavardo e poi ricoverato in codice giallo.

La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri di Idro, che si sono occupati dei rilievi. Come detto, sembra che all’origine della sbandata e del ribaltamento ci sia l’improvvisa foratura di un pneumatico.