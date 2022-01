Spaventoso schianto tra auto, una 'vola' nel cortile di una concessionaria

Spaventoso incidente stradale a Treviglio (Bg), pochi minuti dopo la mezzanotte tra sabato e domenica. Una Mercedes e una Dacia si sono scontrate per cause ancora da accertare lungo via Bergamo. A seguito dell'urto, la Dacia ha sfondato un'inferriata finendo nel cortile di una concessionaria, ribaltandosi e centrando una Mini in sosta.

Per i soccorsi sono stati inviati sul posto ambulanze e vigili del fuoco. Nessuna persona sembra essere rimasta ferita in modo grave: ad avere la peggio la donna al volante dell'auto ribaltata, portata in ospedale per le cure del caso. I rilievi sono stati raccolti da carabinieri e polizia stradale.