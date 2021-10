Travolta da un furgone sulle strisce pedonali: Giulia è morta in ospedale

Non ce l’ha fatta Giulia Zambelli, l'86enne investita ieri – giovedì 21 ottobre – a Trescore Balneario (Bg). Il terribile incidente è avvenuto verso le 8.30, in via Nazionale all’incrocio con via Aminella.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione: dalle prime informazioni raccolte, sembra che la donna stesse attraversando le strisce pedonali, quando è stata travolta da un furgone venendo sbalzata in avanti per circa 7 metri. Alla guida del veicolo un uomo di 70 anni, sotto shock per l'accaduto.



L’anziana avrebbe riportato diverse fratture e un gravissimo trauma cranico. Capita la gravità della situazione, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni, dove è deceduta qualche ora più tardi. Presenti sul posto i carabinieri di Trescore, a cui sono stati affidati i dovuti rilievi.