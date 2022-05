Spaventoso incidente sulla Provinciale: sbalzato dalla moto, è grave in ospedale

Ci sarebbe una mancata precedenza all'origine dello schianto tra un'auto e una moto avvenuto, giovedì pomeriggio, a Trenzano. Verso le 16.30, una Toyota Verso, mentre svoltava a sinistra per immettersi sulla Provinciale 16, avrebbe colpito in pieno una Harley Davidson che viaggiava in direzione di Castrezzato.

L'impatto sarebbe stato violento e il 58enne che guidava la moto è stato sbalzato dalla sella. Un 'volo' di diversi metri, poi la rovinosa caduta sull'asfalto. Il 'biker' - di casa a Trenzano - avrebbe riportato numerosi gravi traumi e per lui si è inizialmente temuto il peggio.

Sul posto, per i soccorsi, sono sopraggiunte due ambulanze in codice rosso. Il motociclista è stato stabilizzato e poi trasportato al Civile di Brescia, dov'è stato ricoverato in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe riportato numerose fratture: la prognosi è di 60 giorni.

Illeso l'automobilista, che è risultato negativo all'alcoltest. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dagli agenti della polizia stradale di Darfo Boario Terme, che si sono occupati dei rilievi di rito e della gestione del traffico.