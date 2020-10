Con il motard tampona il suv che lo precede: grave un giovane

Si stava recando verso la sua abitazione quando, per cause ancora da accertare, ha tamponato violentemente l'auto che lo precedeva. È ricoverato in gravi condizioni il 19enne protagonista dell'incidente verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 30 ottobre.

Erano all'incirca le 18 quando L.R., viaggiando in sella al suo motard, nei pressi della chiesa parrocchiale di Cossirano, frazione di Trenzano, si è schiantato contro la Grand Cherokee che viaggiava davanti a lui. Sbalzato dalla moto, il giovane ha urtato violentemente il suv, rimanendo a terra privo di conoscenza.

Soccorso dai sanitari giunti a bordo di un'ambulanza, il ragazzo è stato poi prelevato e trasportato al Civile in elicottero. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dai carabinieri locali, affiancati dai colleghi di Chiari.