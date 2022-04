Bambino travolto da un'auto mentre va a scuola in bicicletta

Quel tratto di strada lo percorre ogni mattina: zaino in spalla e le gambe che spingono sui pedali per raggiungere la scuola. Un tragitto che conosce a memoria, lungo le vie di Trenzano, paese in cui vive.

Nella mattinata di martedì però qualcosa è andato storto: lungo via Don Girolamo Pietta, a pochi metri dall'istituto comprensivo, la sua bicicletta è finita contro un'auto. L'impatto, fortunatamente, sarebbe avvenuto a bassa velocità, ma il bambino di 11 anni è comunque caduto insieme al suo mezzo, rovinando sull'asfalto.

La chiamata ai soccorsi è scattata verso le 8.15: sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza dei volontari di Trenzano e anche un'auto medica. L'undicenne avrebbe riportato alcune contusioni e, forse, qualche frattura: è stato trasportato a bordo di un'autolettiga al pronto soccorso pediatrico del Civile di Brescia per gli esami del caso.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Trenzano, che ha effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze.