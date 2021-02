Attimi di terrore: bloccata sui binari, auto viene travolta dal treno

E' successo mercoledì pomeriggio a Pilzone d'Iseo: tragedia sfiorata sul passaggio a livello di Via Caproni

Tragedia sfiorata, non ci sono altre parole: è rimasto incastrato con la sua auto, una Bmw X1, tra le sbarre ormai abbassate del passaggio a livello. Ma invece di scappare ha deciso di correre verso il treno, sbracciando e gridando: il macchinista l'ha visto e ha cominciato a rallentare, così da ridurre al minimo la violenza dell'impatto. E così è andata: il convoglio Trenord della Brescia-Iseo-Edolo ha colpito e spostato solo di pochi metri la vettura, provocando pochi danni (i finestrini e poco più). Illesi anche tutti i passeggeri a bordo.

Tutto è successo mercoledì pomeriggio a Pilzone d'Iseo, sul tratto di rotaia che attraversa il paese tra Via Giovanni XXIII e Via Caproni: è qui che un ingegnere di Lovere, Dario Catalini, ha imboccato il passaggio a livello ma senza accorgersi che le sbarre si stavano abbassando. E' rimasto bloccato all'interno: insieme ad un amico (che lo seguiva con un'altra auto) avrebbe provato ad alzare la sbarra. Niente da fare.

Treno in arrivo, tragedia sfiorata

Ha deciso allora di avvicinarsi al convoglio che non era ancora in arrivo – il treno delle 14.03 che parte da Iseo – e cercare di farsi notare il più possibile dal macchinista. Che per fortuna l'ha visto: ha avuto il tempo di frenare a qualche decina di metri di distanza, riducendo al minimo la velocità. Impossibile evitare l'impatto, ma è stato evitato il peggio.

Come detto nessun ferito: né il macchinista né l'automobilista e nemmeno i passeggeri. Non sono mancati però i disagi alla circolazione: il treno è stato fermo per circa due ore, i passeggeri trasferiti a bordo di un pullman sostitutivo. Sul posto Carabinieri, Vigli del Fuoco, ambulanze a supporto. L'auto è stata rimossa, i binari ripuliti e il traffico ferroviario riattivato. E' andata bene.