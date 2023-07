Auto sbanda, esce di strada e 'vola' nel giardino di una casa

L’auto ha sbandato improvvisamente, finendo fuori strada e terminando la sua corsa nel giardino di una casa che si trovava al di sotto della carreggiata. Spaventoso incidente stradale verso le 10.30 di martedì lungo via Dossi a Tremosine sul Garda, nella frazione di Ustecchio. Secondo una prima ricostruzione, non sono stati coinvolti altri veicoli.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Riva del Garda. I pompieri sono arrivati con tre mezzi e undici uomini, hanno messo in sicurezza la macchina e hanno portato via il conducente, trasportandolo assieme ai sanitari volontari di Tremosine fino all’elisoccorso, giunto da Brescia e atterrato in un campo vicino. L'uomo è stato portato in ospedale per il ricovero in codice giallo.



Fonte: Trentotoday.it