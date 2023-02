Trattore sbanda e si ribalta nel dirupo: agricoltore muore sul colpo

Tragico incidente stradale nella mattinata di oggi (giovedì 2 febbraio) a Tremosine. Per cause ancora da chiarire, un trattore ha sbandato improvvisamente, mentre percorreva via Pertica, finendo per ribaltarsi nel dirupo che costeggia la strada. Per l'uomo che conduceva il mezzo - un 62enne - non ci sarebbe stato più nulla da fare: sbalzato dalla cabina di guida, ha riportato traumi - purtroppo - fatali. I medici del 118, sopraggiunti a bordo di un'ambulanza e dell'elisoccorso, non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso.

Stando alle prime informazioni trapelate, il trattore si sarebbe capovolto più volte su se stesso, rischiando pure di piombare sulla strada sottostante: sarebbe rimasto in bilico tra gli alberi e sono in corso le delicate operazioni dei vigili del fuoco per metterlo in sicurezza.

Non si esclude che all'origine della sbandata ci sia il tentativo del 62enne di evitare lo scontro con un'auto: al momento si tratta solo di una delle tante ipotesi al vaglio dei carabinieri di Tremosine e Salò, che stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso.