Auto si schianta contro un muro, poi si ribalta: paura per due giovani

Lo schianto contro un muretto, poi l’auto che si capovolge e finisce la corsa ruote all’aria. Tanta paura ma, per fortuna, conseguenze non gravi per i due giovani a bordo: un ragazzo di 28 anni e una giovane donna di 30.

L’incidente si è verificato pochi minuti dopo le 8 di oggi (martedì 28 maggio) a Tremosine, lungo la strada statale 45bis. Conducente e passeggero dell’auto sono riusciti ad uscire da soli dall'abitacolo: per loro un forte shock e qualche trauma. Per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza della Croce Bianca di Limone e un’automedica.

I rilievi e la gestione della viabilità sono invece stati affidati ai carabinieri di Limone sul Garda: si segnalano code e rallentamenti sulla statale, sia in direzione di Riva del Garda che di Toscolano Maderno.