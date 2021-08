Auto si ribalta, paura per due fratelli: portati al Civile in eliambulanza

Brutto incidente domenica 1° agosto: due fratelli di 81 e 82 anni sono rimasti feriti dopo essersi ribaltati con l'auto a Tremosine.

Erano le 15.45, quando i due (M.F. e P.F. le iniziali, residenti a Riva del Garda) sono usciti di strada lungo via Tremalzo, mentre si trovavano a bordo di una Opel. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

Subito sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono intervenute un’ambulanza e la Polizia stradale di Salò per i rilievi. Dopo le prime cure sul posto, i due fratelli sono stati trasportati in eliambulanza al Civile di Brescia: hanno riportato lesioni serie, ma non sarebbero in pericolo di vita.