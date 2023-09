Auto contro muro, schianto terribile: uomo estratto dalle lamiere

Uno schianto spaventoso, che ha ridotto una Lancia Ypsilon ad un ammasso di lamiere. Non tragiche, per fortuna, le conseguenze per l’uomo di 47 anni che era al volante: avrebbe riportato numerose e serie lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.



Tutto è accaduto una manciata di minuti dopo le 14 di ieri (giovedì 14 settembre) in via Mulini proprio sul confine tra Ospitaletto, Travagliato e Cazzago San Martino. Per cause ancora da accertare, l’utilitaria è uscita di strada, finendo poi per schiantarsi contro il muro di una cascina. Un impatto piuttosto violento, al quale hanno assistito impotenti gli altri automobilisti in transito. Scattata la chiamata al 112, sul posto sono sopraggiunte due ambulanze a sirene spiegate e una squadra dei vigili del fuoco per estrarre il 47enne dall’abitacolo distrutto dell’utilitaria.



Dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118, l’uomo è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di seconda rianimazione del Civile di Brescia a causa dei numerosi traumi riportati. Per fortuna se la caverà: la prognosi è di 40 giorni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti sia la polizia locale sia i carabinieri di Travagliato: a questi ultimi spetta il compito di ricostruire con esattezza la dinamica e i motivi dell’improvvisa sbandata e dello schianto.