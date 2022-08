La rotonda è al buio per colpa dei ladri: motociclista fuori strada, è grave

Disagi sulle strade della Bassa per colpa dei ladri di rame. E' successo a Travagliato dove, sulla Corda Molle, il furto dei cavi ha lasciato al buio - spenti tutti i lampioni e i segnali luminosi - due rotatorie lungo la Strada provinciale 235, ai confini con Torbole Casaglia. La circostanza ha provocato diversi incidenti, di cui uno grave: un motociclista non si sarebbe accorto della rotonda finendo fuori strada. Ora è ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

Rotatorie al buio per colpa dei ladri

"I ladri pensavano di asportare del materiale di valore - ha spiegato a Bresciaoggi il vicesindaco di Travagliato Christian Bertozzi - ma alla fine se ne sono andati con dei semplici cavi di alluminio. Il problema è che con il furto hanno mandato in tilt l'impianto di entrambe le rotatorie, provocando degli incidenti, uno molto grave".

La situazione per fortuna è già tornata alla normalità: ovvero, la società che ha competenza sul tratto di Corda Molle è già intervenuta installando dei nuovi segnali luminosi, e sistemando il guasto causato dal furto dei cavi. Ora i lampioni funzionano, e il rischio di altri pericolosi incidenti è scongiurato.