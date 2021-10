Auto si schianta nel cuore della notte: tanta paura per 4 ragazzi

A Travagliato si sono vissuti attimi di grande apprensione verso le 5 di sabato mattina, a causa di un incidente stradale che ha interessato un'auto con a bordo quattro ragazzi, d'età compresa tra i 19 e 28 anni.

Per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo lungo via Brescia, che ha poi finito per schiantarsi in prossimità della rotonda dove sorge la birreria "Route 66".

Per soccorrere i giovani sono state fatte intervenire tre ambulanze, una da Brescia e due da Travagliato (Croce Azzurra) e Verolanuova (Gruppo Volontari). Due ragazzi hanno riportato ferite lievi e sono stati accompagnati alla Poliambulanza e al Sant'Anna, uno – in condizioni più serie – è stato portato in città, sempre alla Poliambulanza, per il ricovero in codice giallo.

Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della Stradale di Brescia. Dai primi accertamenti, pare che il giovane automobilista abbia fatto tutto da solo e nessuno altro veicolo sembra essere stato coinvolto.