Va al funerale della moglie e viene investito da un'auto

Solo poco prima aveva partecipato al funerale della moglie: poi nel pomeriggio è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada lungo Viale Conciliazione a Travagliato, davvero a poche decine di metri da casa. Come già per l'incidente di Maclodio, il sinistro potrebbe essere stato provocato anche dalla scarsa visibilità dovuta alla troppa nebbia.

Ricoverato al Civile

La vittima è G.B.F., un 80enne che abita in paese: fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Sarebbe stato investito a bassa velocità, senza conseguenze serie, poco prima delle 17: è stato soccorso dall'automedica e da un'ambulanza della Croce Azzurra di Travagliato, infine ricoverato (in codice giallo) al Civile di Brescia.