Schianto in auto contro un muro: è gravissimo il bambino ferito

Sono purtroppo molto gravi le condizioni del bambino di soli 8 anni ricoverato mercoledì mattina al Papa Giovanni di Bergamo: questo a seguito dell'incidente in cui è rimasto coinvolto a Travagliato, insieme al fratellino di 7 anni e alla giovane madre, poco più che 30enne. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi.

A quanto pare la donna, alla guida di una Ford Fiesta, avrebbe perso il controllo della vettura mentre percorreva Via Romanino, la strada che dal cimitero porta al centro del paese. Con una serie di sbandate l'utilitaria ha divelto diversi cartelli stradali, ha sfondato una centralina del gas e infine ha concluso la sua folle corsa contro un muro.

Come sta il bambino

In tanti hanno assistito alla scena, e hanno subito allertato il 112. In pochi minuti sul posto l'automedica e due ambulanze dei volontari di Travagliato e Roncadelle, oltre all'elicottero, fatto decollare da Bergamo. Come detto ad avere la peggio è stato il bimbo di 8 anni: è stato trasferito d'urgenza e ricoverato in ospedale in codice rosso. Tutto il paese ora fa il tifo per lui. Meno gravi le condizioni della mamma e del fratellino, entrambi ricoverati al Civile di Brescia, ma in codice giallo e verde.