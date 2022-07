Giovane mamma si schianta con l'auto: uno dei suoi bimbi è in gravi condizioni

Verso le 8.30 di oggi, mercoledì 6 luglio, una mamma di 30 anni ha perso il controllo dell'auto, mentre guidava lungo via Romanino a Travagliato.



Il veicolo – con a bordo anche i figlioletti di 7 e 8 anni – stava viaggiando lungo la via del cimitero in direzione del centro del paese: a seguito dell'improvvisa sbandata, ha invaso l'opposta corsia di marcia, schiantandosi prima contro il muro in pietra a lato della carreggiata, poi – completamente fuori controllo – ha finito la sua corsa contro una centralina del gas.

Ad avere la peggio è stato uno dei bambini: ha solo 8 anni ed è stato portato in eliambulanza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Feriti anche l'altro figlio (7 anni l'età) e la 30enne, le cui condizioni sono meno preoccupanti; sono stati portati al Civile. Sul posto sono intervenuti anche tre ambulanze e gli agenti della Locale.