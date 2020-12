Spaventoso incidente: auto si ribalta in rotonda, poi vola in un campo

Verso le 20.50 di giovedì 3 dicembre, due squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia sono dovute intervenute in via Chiari a Travagliato, a causa di un terribile incidente stradale che ha visto coinvalta un'Audi A3 Sportback.

L'auto si è ribaltata nei pressi di una rotonda, finendo la sua corsa impazzita nel campo a lato della carreggiata. Al volante un 35enne, estratto dall'abitacolo dai pompieri e quindi affidato alle cure degli uomini del 118, sopraggiunti in massima urgenza con due autolettighe.



Per il giovane traumi e lesioni seri, ma non è in pericolo di vita: è stato ricoverato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia. Sul posto è intervenuta anche la Polizia stradale per effettuare i rilievi di rito.