Primo il frontale, poi la maxi carambola: 2 feriti e 4 auto coinvolte

Sono quattro i veicoli coinvolti nella maxi carambola di martedì sera a Travagliato, lungo la Strada provinciale 19 che porta a Ospitaletto. Il sinistro è avvenuto all’intersezione con la Statale che collega Orzinuovi a Lograto.

Verso le 17.30, un’auto stava percorrendo la Sp19, guidata da una 21enne di Torbole Casaglia; per motivi ancora sconosciuti, si è scontrata con un altro veicolo che proveniva in direzione opposta. A seguito dell’impatto, altre due auto sono entrate in collisione.

Due conducenti sono stati subito soccorsi da un’ambulanza: ad avere la peggio la ragazza, portata in codice giallo al Civile di Brescia. Sono rimasti illesi, invece, gli automobilisti delle altre due vetture coinvolte nel sinistro. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Travagliato.