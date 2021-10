Trattore fuori controllo si schianta contro la corriera piena di studenti

Per colpa di un guasto improvviso ha perso il controllo del suo grosso trattore, e si è schiantato contro una corriera piana di studenti che tornavano da scuola. Vedendo gli effetti provocati dallo schianto, sembra davvero un miracolo che nessuno degli studenti abbia avuto conseguenze dall'incidente che si è verificato attorno alle 13:30 di ieri, venerdì, lungo la strada tra Leno e Manerbio, nella Bassa.

Sulla corriera viaggiava una trentina di studenti che, terminate le lezioni all'istituto Capirola, stavano facendo ritorno a casa. A Manerbio, in via San Martino del Carso, il macchinario agganciato al sollevamento del grosso trattore di marca Fendt - una dischiera che sminuzza la terra e rompe l'erba nei terreni - si è improvvisamente spostato mentre il mezzo incrociava l'autobus. Gli effetti sulla corriera sono stati devastanti: tutti i vetri della fiancata sinistra sono andati in frantumi, al pari del cristallo anteriore e del vetro sullo sportellone dell'autista.

Proprio l'autista è l'unico ad essere rimasto ferito: l'uomo, 39 anni, colpito dai vetri, è stato portato in ospedale per le cure del caso. Al di là del comprensibile spavento, nessuno degli studenti ha subìto conseguenze. Una giornata decisamente sfortunata sulle strade bresciane, con due uscite di strada - una a Pisogne ed una Pertica Bassa - e la tragedia di un anziano schiacciato e ucciso, a Isorella, da un mezzo della raccolta dei rifiuti.