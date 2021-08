Moto si schianta contro un'auto: traffico nel caos, coda di 5 chilometri

Strada Gardesana ancora nel caos, a causa di un incidente che ha visto coinvolte un'auto e una moto nel territorio di Toscolano-Maderno, già teatro di un incidente mortale nel giorno di Ferragosto, in cui ha perso la vita una giovane donna di 49 anni.

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 11.30 e, per fortuna, stavolta non sembrano esserci feriti gravi; sul posto è stato inviata in codice giallo una sola ambulanza, che si prenderà cura del motociclista ferito.



Come ogni incidente nel mese di agosto, tuttavia, sul Garda invaso dai turisti è bastato un attimo per paralizzare l'intera Statale: code e rallentamenti hanno raggiunto una lunghezza di 5 km.