L’auto svolta a sinistra, lui non la vede: sbalzato sull’asfalto, grave ragazzo

Le sue condizioni sembravano gravi, gravissime: poi per fortuna, dopo i primi accertamenti, l’allarme si è ridimensionato. Ma se l’è vista comunque brutta il ragazzo di 16 anni che mercoledì pomeriggio è stato sbalzato dal suo scooter mentre dalla frazione di Cecina, a Toscolano Maderno, si stava dirigendo verso il paese lungo l’omonima via.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, a cui sono stati affidati i rilievi, il 16enne stava viaggiando nella stessa direzione dell’auto guidata da una donna di 58 anni, appena davanti a lui. Quest’ultima avrebbe poi svoltato a sinistra, ma il ragazzo non se ne sarebbe accorto se non all’ultimo secondo: per questo è stato sbalzato rovinosamente sull’asfalto. Illesa la conducente della vettura.

Soccorso dall’ambulanza, poi l’elicottero

Vista la gran botta, e la giovane età, la centrale operativa ha lanciato l’allarme in codice rosso: sul posto si sono precipitati gli operatori dei Volontari del Garda, che hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dell’elicottero, decollato da Brescia. L’elisoccorso è stato fatto atterrare al campo sportivo, e qui accompagnato dall’ambulanza.

Come detto le condizioni del giovane, per fortuna, non destano grande preoccupazione. E’ sempre rimasto cosciente, e per questo subito escluso che si trovasse in pericolo di vita. Ne avrà comunque per un bel po’: ha riportato una frattura esposta all’arto oltre a vari traumi ed escoriazioni. E’ ricoverato al Civile di Brescia.