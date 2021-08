Schianto auto-moto, un ferito grave: Statale chiusa e traffico nel caos

Gardesana occidentale nel caos a causa di un incidente stradale, che – domenica 15 agosto – ha interessato un'auto e una moto tra il centro di Toscolano e la frazione di Bornico, quando erano da poco passate le 10 del mattino.

La Statale 45bis è stata temporaneamente chiusa per permettere i soccorsi: code e rallentamenti hanno raggiunto una lunghezza di 5 km. Si registrano due feriti, uno in gravi condizioni portato al Civile di Brescia in elicottero e ricoverato in codice rosso.

Oltre al soccorso medico, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Stradale.