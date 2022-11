Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: donna in ospedale

Una donna di 68 anni è stata ricoverata all’ospedale di Gavardo in seguito a un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 22 novembre. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, la donna era al volante di un fuoristrada Toyota: avrebbe improvvisamente perso il controllo dell’auto mentre viaggiava sulla Statale 45 bis in direzione del centro di Toscolano Maderno. La sbandata improvvisa, poi lo schianto contro il muretto di contenimento: dopo l’urto l’auto è rimbalzata sulla carreggiata.

Per la 68enne si è inizialmente temuto il peggio: la chiamata al 112 è scattata verso le 13.15 e sul posto è intervenuta un’ambulanza dei Volontari del Garda, in codice rosso. L’automobilista avrebbe riportato un forte shock e qualche trauma, ma non sarebbe in gravi condizioni: il ricovero in ospedale è avvenuto in codice giallo.

Oltre ai rilievi, la Locale di Toscolano Maderno si è occupata della gestione della viabilità: la strada è stata chiusa durante le operazioni di soccorso e di rimozione dell’auto.