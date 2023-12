Scontro tra auto sulla Statale: mamma e figlia portate in ospedale

Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi (mercoledì 27 dicembre) a Toscolano Maderno per il violento scontro tra due auto che ha coinvolto tre persone, tra cui una ragazzina di 11 anni. L’incidente è avvenuto poco dopo le 12.30 lungo la Statale Gardesana che in quel tratto prende il nome di via Roma: stando alle prime informazioni trapelate, si sarebbe trattato di un tamponamento tra due auto.

Ad avere la peggio una 49enne che viaggiava a bordo di uno dei due veicoli coinvolti insieme alla figlia di 11 anni. Immediati i soccorsi: sono intervenuti i volontari del Garda di Salò e quelli di Roè Volciano. Dopo le prime cure prestate sul posto, mamma e figlia sono state accompagnate in ospedale, a Gavardo. Per loro traumi non gravi: sono state ricoverate in codice giallo. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale di Toscolano Maderno.