Perde il controllo della moto e si schianta: biker soccorso dall’eliambulanza

Steso sull’asfalto della statale 45bis a Toscolano Maderno, immobile e con numerosi gravi traumi. Poco più in là la sua moto. Così un uomo di 51 anni è stato trovato, nella notte tra mercoledì e giovedì, da un automobilista di passaggio.



La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco dopo le 23.30. Sul posto è stata inviata d'urgenza un’ambulanza, mentre da Brescia si è alzato in volo l’elisoccorso. All’arrivo dei volontari di Garda Soccorso, il 51enne era cosciente, ma non ricordava nulla di quanto gli era accaduto. Sotto shock e dolorante, a causa delle numerose fratture riportate nella rovinosa caduta dalla moto, dopo le prime cure è stato trasferito, a bordo dell’eliambulanza, all’ospedale Civile di Brescia. Il ricovero è avvenuto in codice rosso: le sue condizioni sarebbero critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita.



La polizia locale di Toscolano Maderno ha effettuato i rilievi e gli accertamenti del caso. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto al 51enne, di casa a Gargnano: se la caduta sia stata provocata da un malore, o da un colpo di sonno. Una cosa pare però essere certa: avrebbe fatto tutto da solo ed è stato escluso il coinvolgimento di altri veicoli.