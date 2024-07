Schianto auto-moto sulla Statale: ragazzo soccorso dall'eliambulanza, traffico in tilt

Un altro pomeriggio di code e disagi sulla SS45bis - la seconda strada più pericolosa della provincia, secondo l'Aci - quello di ieri, giovedì 4 luglio. La buona notizia è che le conseguenze più pesanti sono state per il traffico, a causa della chiusura di un tratto della Statale a Toscolano-Maderno, Comune dove si è verificato l'incidente verso le 18, e non ci sarebbero feriti gravi.

Inizialmente preoccupavano le condizioni di un ragazzo di 18 anni: era a bordo di una moto che sarebbe stata centrata da un'auto di passaggio mentre si immetteva sulla Gardesana. Sbalzato dalla sella, il 18enne avrebbe riportato diversi traumi, tanto che la centrale operativa del 112 ha mobilitato anche l'eliambulanza. Dopo le prime cure prestate sul posto dal Gruppo Volontari del Garda, sopraggiunti a bordo di un'autolettiga, il giovane è stato trasferito in elicottero alla clinica Poliambulanza di Brescia. Il ricovero è avvenuto in codice giallo: se la caverà.

Tanta paura anche per la famiglia di turisti che viaggiava sulla macchina: una bimba di tre anni è stata portata all'ospedale di Gavardo per alcuni accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

La dinamica è al vaglio degli agenti di Polizia Locale di Toscolano-Maderno che sono intervenuti sul posto per i rilievi e la gestione del traffico: la Statale è infatti stata chiusa per circa un'ora per consentire gli accertamenti di rito e i soccorsi.