Resta bloccato in una stradina, abbandona l'auto e se ne va a piedi

Forse tradito dal navigatore, è rimasto incastrato con l’auto in una stretta strada sterrata che da Toscolano Maderno porta alla località Sant’Urbano. Non potendo più proseguire la corsa, ne tanto meno tornare indietro, avrebbe abbandonato la macchina tra i boschi - in mezzo alla strada - per poi fare ritorno all’albergo dove alloggiava, rimandando il problema del recupero del veicolo.

Il fatto è accaduto giovedì mattina e ha destato parecchio scalpore in paese: le foto dell’auto bloccata nel bosco sono state postate sulla pagina Facebook di Toscolano Maderno, suscitando non poche polemiche.

Il turista - pare di nazionalità francese - che ha abbandonato la sua auto non si sarebbe nemmeno preoccupato di allertare le forze dell’ordine. A far scattare la chiamata ai soccorsi sarebbe stata una ragazza che nel pomeriggio si è imbattuta nella berlina rossa fiammante mentre scendeva da Sant’Urbano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i Vigili del Fuoco che sono riusciti a spostare l’auto e a liberare- finalmente - la strada.