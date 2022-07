Si schianta contro un albero: arrivano i soccorsi, ma lui si rifiuta di uscire dall’auto

Si è schiantato in auto conto un albero, poi si è chiuso all’interno del veicolo, rifiutando i soccorsi e l’alcoltest, infine è scappato dall’ospedale dove - una volta convinto a uscire dalla macchina - era stato trasportato per accertamenti. Protagonista della vicenda è un ragazzo di 26 anni.

L’incidente è avvenuto verso le 7.30 di sabato mattina lungo viale Marconi a Toscolano Maderno, pare che il giovane abbia fatto tutto da solo: perdendo il controllo della macchina per poi finire la corsa contro un albero a lato della carreggiata. Il gran boato ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, che hanno quindi allertato il numero unico per le emergenze. In pochi sul posto sono arrivate due ambulanze - dei volontari di Roè Volciano e Garda Soccorso - oltre ai vigili del fuoco.

A quanto appreso, il giovane si sarebbe però chiuso all’interno della sua macchina - una Peugeot 206 - impedendo ai soccorritori di prestargli le necessarie cure. A convincerlo a scendere dal veicolo ci avrebbero poi pensato gli agenti della polizia locale: pare che il ragazzo fosse vistosamente alticcio, ma si sarebbe rifiutato di sottoporsi all’alcoltest.

Una volta affidato alle cure dei sanitari, è stato trasportato in ospedale - a Gavardo. Ma la permanenza nel nosocomio sarebbe stata di pochi minuti: il 26enne sarebbe infatti riuscito a scappare prima di essere sottoposto agli accertamenti di rito e agli esami per accertare l'eventuale presenza di alcol o droghe nel sangue.

Il rifiuto all’alcoltest è un reato: il giovane rischia ora una multa - da un minimo di 1.500 a un massimo di 6.000 euro - e l'arresto da sei mesi ad un anno. Non solo: in questi casi si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo, qualora fosse intestato al 26enne che ha commesso la violazione.