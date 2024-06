Terribile caduta in bicicletta: ciclista soccorso dall'eliambulanza

Brutto incidente in bicicletta lungo la strada statale 45bis a Toscolano Maderno. Poco dopo le 8.30 di oggi, venerdì 7 giugno, un ciclista di 62 anni ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Scattato l’allarme al numero unico per le emergenze, è stata inviata sul posto un’ambulanza dei volontari di Roè Volciano, insieme all’eliambulanza decollata da Brescia.

L’allarme è rientrato poco dopo l’arrivo dei sanitari: per fortuna, il 62enne non avrebbe mai perso conoscenza, ma avrebbe riportato numerosi traumi. Dopo le prime cure prestate sul posto, l'uomo è stato portato in ospedale, alla clinica Poliambulanza di Brescia, e successivamente ricoverato in codice giallo: non è in pericolo di vita. Stando alle prime ricostruzioni, non sarebbero stato urtato da auto o altri veicoli in transito: il ciclista sarebbe caduto autonomamente, per cause da accertare.