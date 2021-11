Guasto ai freni, auto fuori controllo esce di strada e si ribalta

L’allarme è partito in codice rosso, ma fortunatamente tutto si è risolto per il meglio: domenica 21 novembre, un automobilista di circa 40 anni è finito fuori strada lungo via Sant’Urbano a Toscolano Maderno.

Erano da poco passate le 14: alla guida della sua auto, l'uomo stava percorrendo la strada nella frazione di Vigole, quando – pare a causa di un guasto ai freni – ha perso il controllo del mezzo, finito fuori strada ruote all'aria.



A soccorrere il ferito un’ambulanza dei volontari di Roè Volciano: l'uomo è stato medicato sul posto dai sanitari e trasportato all’ospedale di Gavardo (le sue condizioni non preoccupano). Presenti anche la Polizia locale di Toscolano Maderno, impegnata nei dovuti rilievi.