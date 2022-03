Evita un incidente, bus rischia di precipitare nel lago: fuga dai finestrini

Tragedia sfiorata domenica sera sulla Gardesana, in territorio di Toscolano Maderno: un pullman di linea autosnodato, che in quel momento per fortuna trasportava solo 6 passeggeri, ha rischiato di finire fuori strada e precipitare nella scarpata e nel burrone sottostante. Questo a seguito della brusca manovra dell'autista, che avrebbe improvvisamente svoltato a destra per evitare l'impatto con due vetture fronte bus, che avevano appena provocato un incidente.

La cronaca dell'incidente

Solo la prontezza di riflessi dell'autista ha evitato il peggio. Tutto è successo dopo le 19. L'autobus della Sia, partito da Brescia e diretto a Gargnano, si trovava come detto sulla Ss45bis, in territorio di Toscolano Maderno. E' qui che il conducente si sarebbe trovato di fronte due vetture, appena incidentate, in mezzo alla carreggiata (il sinistro sarebbe stato forse causato da un sorpasso azzardato).

Per evitarle ha sterzato a destra, in una semicurva, finendo per sfondare il muretto laterale di protezione e rimanendo con il muso del pullman sospeso nel vuoto. Sotto di sé, un precipizio di centinaia di metri che porta fino al lago. Nessuno a bordo si è fatto male, né l'autista né i passeggeri. Sono riusciti tutti a lasciare l'autobus, sani e salvi, uscendo dai finestrini.

Strada chiusa tutta la notte

La strada è stata chiusa al traffico fino a oltre le 23. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, ambulanza e automedica, i tecnici di Anas. Solo feriti lievi anche tra i protagonisti dell'incidente in auto: in particolare una mamma con la sua bambina (ma niente di grave). Panico e paura tra i passeggeri del bus: per lunghi attimi in molti hanno temuto il peggio. Ma la situazione si è risolta nel migliore dei modi. Ci sono volute delle ore per rimettere in sicurezza la carreggiata, con l'intervento di due autogru dei pompieri.