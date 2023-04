Terribile schianto tra un'auto e una moto: Fabio è morto sul colpo

É Fabio Gatti, 59enne di Torbole Casaglia, la vittima del drammatico incidente in moto avvenuto sabato pomeriggio, verso le 18.30, all'incrocio tra via Roma e via Fura a Brescia.

Stando a quanto ricostruito finora dagli agenti della Locale, pare che Gatti – in sella alla sua Triumph Tiger 800 – abbia tentato di superare una Fiat 500, non accorgendosi che l'auto stava svoltando sulla sinistra; nonostante la violenta franata, l'impatto è stato inevitabile e la moto è finita contro un fittone, sbalzando il 58enne a una decina di metri di distanza. Nella carambola, avrebbe inoltre battuto contro il palo della luce, perdendo il casco. Una dinamica terribile, che non gli ha lasciato scampo.

Fabio Gatti era un operaio dell'Iveco. Era residente a Torbole, ma abitava con la compagna a Travagliato. La famiglia era già stata colpita da un grave lutto pochi anni fa, quando il padre del motociclista era deceduto nel corso della pandemia di Covid-19.